“Nessuna interruzione del lavoro e dei servizi è prevista per gli uffici pubblici”. Lo hanno comunicato il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone nel corso dell’incontro in Prefettura in questi minuti. E’ stato sottolineato che già domenica tutti gli uffici e tutto il personale, anche delle aziende partecipate, hanno ricevuto il vademecum con le 10 misure precauzionali. E’ stata, inoltre, data disposizione, anche col supporto delle ditte incaricate, e soprattutto per gli uffici che svolgono attività di front-office, di intensificare gli interventi di sanificazione negli uffici. infine, tutte le pattuglie della Polizia Municipale sono state dotate di kit con mascherina e tuta che, in caso di utilizzo, vanno smaltite come rifiuti speciali ospedalieri.