Il Comune di Palermo ha comunicato la chiusura degli uffici del Polo tecnico in seguito alla positività al Covid-19 di un dipendente. Ecco la nota integrale:

“Chiusi in via precauzionale gli uffici del Polo tecnico. La decisione dopo la accertata positività al Covid-19 di un dipendente in servizio presso la struttura di via Ausonia. Come da protocollo adesso i locali saranno sanificati in attesa poi dell’autorizzazione dell’Asp per la riapertura”.