Continua la polemica per la troppa gente in strada nonostante i divieti imposti a causa del Coronavirus. Anche a Napoli, come mostrano le immagini di “Tgcom24”, in alcuni quartieri popolari si sono verificati assembramenti di persone che non rispettano le distanze. Questo scenario si è presentato nel Borgo Sant’Antonio Abate e nel rione Sanità, in controtendenza rispetto ad altri quartieri.