Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ma non tutti rispettano le norme previste nel decreto del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” è stato fermato un uomo a Catania che era uscito di casa e nell’autocertificazione aveva messo “Parcheggiatore Abusivo”, l’uomo stava andando all’Ospedale Garibaldi appunto per fare il suo “lavoro”. I carabinieri dopo averlo fermato, l’hanno denunciato.