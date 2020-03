Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, a Catania la situazione non è delle migliori, dato che vista la mancanza di mascherine i medici sono costretti ad andare in ferie. Secondo quanto riporta “La Repubblica” questa è una delle conseguenze della carenza di dispositivi di protezione individuale che dalla Protezione civile arrivano con il contagocce. Di seguito il comunicato con il quale si annunciano le ferie forzate per medici e infermieri: “Allo stato attuale al fine di contingentare il personale della dirigenza e del comparto, preservandolo dalla possibilità di contagio e tenuto conto della insufficiente disponibilità di dispositivi di protezione individuale, possono essere autorizzati i congedi ordinari d’ufficio”.