Sono nove i nuovi casi di Covid-19 rilevati nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, anche fra gli operatori sanitari, come riportato da “Tgcom24.it”. La direzione dell’ospedale ha provveduto ad emanare una nota in cui vengono intensificate le misure di sicurezza già adottate, come la restrizione per le presenze di familiari dei pazienti e l’attivazione di un unico ingresso, affinché si possa monitorare le persone che fruiscono dei servizi sanitari in maniera più efficace. Vengono inoltre invitati i cittadini ad usufruire di tali servizi solo in casi di stretta necessità, onde evitare che l’ospedale stesso diventi un centro di diffusione del contagio.