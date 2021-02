Altri casi di coronavirus in Serie C.

Non è un momento facile in casa Pro Sesto con la squadra lombarda che si vede costretta al rinvio, in accordo con l’Olbia e la Lega Pro, della gara di domani in terra sarda.





Nel gruppo squadra biancoceleste, fa sapere la società, sono infatti presenti ben cinque soggetti positivi al Covid-19, di cui tre evidenziati nella giornata odierna.

Da qui la scelta della società di non partire per la Sardegna, il volo era previsto per le 12:30, e procedere all’uso del jolly valido per il rinvio della sfida.