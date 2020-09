Un giovane di 33 anni, originario di Isili, è morto nel pomeriggio a Cagliari per le conseguenze del Coronavirus. Stando a quanto riferito da “Sky Tg 24”, il decesso è avvenuto durante il trasporto in ambulanza verso il Pronto soccorso, ma il ragazzo era in condizioni disperate, con una grave insufficienza respiratoria, e nonostante tutti i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. A quanto riferisce l’Unione Sarda, la vittima aveva patologie pregresse e da quanto si apprende era uno dei primi contagiati di questa estate in Sardegna, dopo aver frequentato alcuni locali della Costa Smeralda.