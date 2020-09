Intervenuto ai microfoni di “Tuttopalermo.net”, Giovanni Bia, ex calciatore e oggi procuratore sportivo, ha parlato del suo assistito Roberto Floriano, attaccante del Palermo:

«Floriano si sa far volere bene, infatti dovunque è stato è sempre stato amato da tifosi della propria squadra. Quando gioca ci mette il cuore, l’anima, ci mette tutto, oltre ad avere le sue innate doti tecniche. Sicuramente la continuazione della sua carriera con la maglia rosanero è dipesa dai tifosi e dal progetto tecnico, quindi da entrambe le situazioni. L’obiettivo di Roberto è sicuramente quello di dare continuità alla grande stagione che ha fatto l’anno scorso e di continuare a fare bene e di rimanere nel cuore dei tifosi con prestazioni importanti e portare il più alto possibile quella che è la squadra rosanero. Vedendo la rosa del Palermo, può essere una compagine che lotterà fino alla fine per la promozione. Però essendo al primo anno in Lega Pro, non è facile partire subito, l’obiettivo societario sarà quello di stare il più possibile vicino alla testa della classifica. Poi se con un pizzico di fortuna riusciranno a vincere il campionato, sarà gioia e felicità».