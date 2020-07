Un gruppo di 30 migranti tunisini è fuggito dalla quarantena anti – Covid nella notte tra 23 e il 24 luglio, intorno alle 2:30, dal centro per richiedenti asilo Cara di Restinco, a Brindisi. Erano tutti arrivati in Puglia nei giorni scorsi ed erano stati sottoposti al tampone, risultando negativi. Immediate, dopo la fuga, sono scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine e 9 di loro sono stati già rintracciati e 2 di loro hanno necessitato di essere trasportati in ospedale in quanto feriti. Le ricerche, come riporta “Notizie.it”; sono cominciate subito dopo la segnalazione giunta alla sale operative del Comando provinciale dei Carabinieri, della Questura e della Guardia di finanza, cui è affidata la vigilanza della struttura.