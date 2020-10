Sono 28 le persone risultate positive all’interno dell’istituto Agazzi di Arezzo, una struttura socio-sanitaria per la riabilitazione e assistenza ai disabili.

Lo comunica la direzione dell’istituto.





A risultare positivi al Covid-19 durante il monitoraggio 5 operatori, di questi quattro sono asintomatici e uno invece è sintomatico.

Dopo aver ricevuto i risultati, la direzione dell’istituto ha anticipato i tamponi che erano previsti anche per gli ospiti della struttura evidenziando 23 positivi al Covid, quasi tutti asintomatici.

Anche altri utenti della struttura sono risultati debolmente positivi e adesso sono in attesa di ripetere il tampone. Tutti i positivi sono stati collocati in un’area specifica con personale dedicato in accordo con la Asl Toscana Sud Est.