Ha 13 anni e nessun sintomo tipico del Coronavirus. Se non fosse stato sottoposto all’esame del tampone prima di un intervento programmato nel reparto di Ortopedia all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto – come prevedono i protocolli per chi deve entrare in una sala operatoria – probabilmente non avrebbe mai saputo di essere positivo al Coronavirus. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, il caso di un adolescente asintomatico positivo al Covid arriva da Crispiano. È stato il sindaco pentastellato, Luca Lopomo, a darne notizia nel corso di una diretta Facebook mercoledì 27 maggio. «Questa è l’occasione per riflettere sul fatto che non dobbiamo abbassare la guardia, perché il virus è ancora fra noi», dice il primo cittadino. Che ricorda le raccomandazioni anti-contagio per affrontare la Fase 2 dell’emergenza sanitaria: «Mantenete la distanza interpersonale, indossate la mascherina obbligatoriamente in luoghi chiusi e anche all’aria aperta, se non si riesce a mantenere la distanza di un metro. Ragazzi, stiamo attenti – aggiunge Lopomo – Benché ora il virus sia in fase calante potrebbe darci segnali di ripresa e darci grossi problemi». Il 13enne è stato comunque sottoposto all’intervento chirurgico programmato al Santissima Annunziata, per poi essere trasferito all’ospedale San Giuseppe Moscati del capoluogo ionico, lo stesso nel quale è stato curato il primo caso di Coronavirus in Puglia registrato a fine febbraio.