«La squadra la sto seguendo perché è rimasto un grande piacere verso Bari. Sono stato bene, a prescindere da come sono andate le cose il secondo anno. Mi sembra abbia iniziato discretamente bene. La Serie C e soprattutto quel girone sono molto complicati. Bisogna lavorare molto secondo me però la squadra è attrezzata per fare molto bene». Queste le parole dell’ex tecnico del Bari, Giovanni Cornacchini, rilasciate ai microfoni di “Tuttobari.com” in merito alla squadra pugliese.

Cornacchini ha poi continuato parlando delle rivali del Bari: «La Ternana sicuramente, che è una squadra forte e ha potenzialità. L’Avellino mi sembra ugualmente attrezzata per far bene, con un allenatore esperto per la categoria. Il Catania è partito con la penalizzazione ma come il Monopoli, la sorpresa dell’anno scorso, e il Catanzaro può far bene. Di squadre sulla carta ce ne sono tante però penso la Ternana più di tutte».