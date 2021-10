L’ex capitano del Palermo Eugenio Corini è intervenuto alla ‘Palermo Football Conference’.

Ecco le sue parole:

«Il mio percorso d’allenatore a Palermo è durato due mesi sono arrivato con tanto entusiasmo, consapevole delle difficoltà. Ero convinto che potevamo salvarci. Nelle discussioni col presidente non eravamo allineati e decisi di dare le dimissioni. Palermo non è solo una squadra ma qualcosa di molto importante. Un ritorno? È una città che mi ha dato tanto, ho sempre cercato di ripagare l’affetto dando il meglio di me stesso. Se un giorno ci fosse la chiamata, la valuterei».