Attraverso il proprio sito ufficiale, il Corigliano ha ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Mazzotti:

“Nuovo innesto nel reparto arretrato biancoazzurro. Dopo gli ultimi arrivi di Trapani e Crispini, la società biancoazzurra ha ingaggiato anche il difensore centrale, classe 1998 nato a Milano, Marco Mazzotti (in foto insieme al vice presidente Gentile). Strappato alla concorrenza di diverse pretendenti, Mazzotti ha giocato in quarta serie con Fanfulla, Sestri Levante, San Marino, Pro Sesto e Sammaurese (gir. D di serie D) dove ha disputato la prima parte di questa stagione. Mazzotti, ennesimo sacrificio per rimpolpare la rosa, ha già sostenuto i suoi primi allenamenti col gruppo ed è a disposizione per domenica prossima. Il neo difensore centrale va ad arricchire il pacchetto difensivo un po’ in sofferenza nell’ultimo periodo causa infortunati e squalificati”.