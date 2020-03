“Match storico domenica 8 marzo per il Corigliano. Allo stadio “Stefano Rizzo ”, per la decima di ritorno del girone I di serie D, andrà in scena la sfida contro la capolista Palermo. Il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 15 e la società coriglianese, per l’occasione, ha indetto la “Giornata Biancazzurra”. Salvo indicazioni diverse delle prossime ore, da parte di direttive nazionali in tema di misure di contenimento emergenza coronavirus, il tagliando unico per uomini e donne e per tutti i settori dello stadio è stato fissato a dieci euro mentre gli under 14 avranno ingresso gratuito. Due i punti prevendita preposti: a Corigliano, in via Provinciale, gran bar-pasticceria “O Babà” e a Rossano, in viale Sant’Angelo, “Hops caffè”. Per questo incontro non saranno validi gli abbonamenti.” Questo quanto comunica la società calabrese tramite il proprio sito ufficiale.