Il Palermo sta preparando, in questa settimana, la sua ultima trasferta calabrese della stagione. Il club di viale del Fante domenica 7 marzo sarà impegnato contro il Corigliano, ma la gara oltre che una variazione di orario visto che avrà inizio alle ore 15, subirà, come scritto dalla nostra redazione nei giorni precedenti, una variazione di sede. Il club calabrese infatti, nella giornata di ieri, ha chiesto ufficialmente di giocare al “Rizzo” di Rossano. Tale richiesta, avanzata per una funzionalità migliore dell’impianto e per favorire una maggiore affluenza di pubblico, nel primo pomeriggio di oggi è stata accettata ufficialmente. Quindi Corigliano-Palermo si giocherà al “Rizzo” di Rossano.