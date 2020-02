Corigliano, parla Cosenza: «Troveremo un Savoia agguerrito. Lotteranno fino alla fine col Palermo»

Cosenza, capitano del Corigliano, prossimo avversario del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Oplontini.com”. Il capitano del Corigliano, commenta così la sfida a distanza tra il Savoia e il Palermo, per la conquista della promozione diretta in Lega Pro. Ecco di seguito alcune delle sue parole: «Abbiamo molto rispetto per tutti e soprattutto per le squadre che si trovano nei primi posti. Troveremo un Savoia agguerrito perchè fino alla fine credo che si giocherà il campionato con il Palermo; entrambe sono state costruite per fare il salto di categoria. Conosco bene il direttore del Savoia, è un grande professionista e ha saputo costruire davvero una grande squadra. Ogni domenica andremo in campo per vincere, sia in casa, sia in trasferta».