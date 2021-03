Ninni Corda, direttore dell’area tecnica del Foggia, ha parlato al “Corriere dello Sport” facendo il punto della situazione in casa rossonera:

«Playoff? Contano le motivazioni, noi possiamo cominciare a pensarci tenuto conto che ci sono ancora otto partite. Ci sono altri fattori da tener conto: quello che si gioca a maggio è un altro campionato, sono competizioni secche in cui può succedere di tutto. Oltretutto la variabile Covid non è da scartare: senza pubblico il fattore campo praticamente si annullerebbe. Il Foggia avrebbe tutto da perdere, ne convengo, non potendo schierare dalla sua il suo pubblico caldo e passionale. Però questo ragionamento vale anche quando, ipoteticamente parlando, andremmo ad affrontare formazioni sulla carta più forti in trasferta».