«Adesso è ufficiale dopo mesi durissimi. Me la voglio godere con chi mi è stato veramente vicino. Zero spazio ai detrattori. Grande vittoria anche per la città di Foggia, sempre bistrattata in passato, e per i suoi tifosi veri». Queste le parole del direttore del Foggia, Ninni Corda, pubblicate sui suoi account social in merito alla decisione da parte della Procura Federale di bocciare i ricorsi di Picerno e Bitonto, in favore del Foggia.