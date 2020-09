Simone Corazza è un nuovo attaccante dell’Alessandria, il giocatore dopo essere stato trattato per lungo tempo tempo dal Palermo, alla fine ha scelto il club piemontese. Il giocatore ha voluto salutare la Reggina con una storia su Instagram, scrivendo:

“Non so neanche da dove iniziare… sentirsi a casa a 1200km di distanza non è poco, mi avete accolto come un figlio e insieme abbiamo fatto la storia della Reggina. Grazie di cuore a tutti i miei compagni, ai tifosi e alla città! Un anno indimenticabile, vi porterò sempre nel cuore”.

Di seguito la storia Instagram: