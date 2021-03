Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di “RTC”, Francesco Corapi, capitano del Catanzaro, ha fatto un punto sulla stagione dei calabresi. Ecco le sue parole:

«Sono stati tanti i punti lasciati per strada da parte nostra, molti per demeriti nostri perché non abbiamo avuto quella continuità per stare a ridosso di Bari ed Avellino.





Il rammarico è questo, persi molti punti per strada dove invece potevamo fare buoni risultati».