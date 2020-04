Domenico Coppola, portiere del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Oplontini.com”: «Ero stato contattato da alcune società di serie C ma ci sono stati dei problemi. A fine mercato, si è poi fatto vivo il Savoia che ha saputo attirare la mia attenzione grazie ad un progetto solido ed alle sue grandi ambizioni. Trovo questa situazione che si è venuta a creare, tanto inaspettata quanto poco decifrabile. Naturalmente, l’importante è ora, salvaguardare la salute di tutti e tutta l’Italia, deve impegnarsi a rispettare il decreto al fine di poter contribuire ad accelerare i tempi di ritorno alla normalità. In questo momento, trascorro le mie giornate a casa tra allenamenti e play-station e mi ritengo fortunato anche perché ci sono persone che stanno perdendo i propri cari. Per ciò che riguarda invece il ritorno in campo, tutto dipenderà dalla Lega e da come ne usciremo da queste brutta parentesi».