Coppa Italia: Sassuolo in vantaggio sul Cittadella 1-0 al termine del primo tempo

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro il Cittadella nel primo turno di Coppa Italia. Un match che ha visto i neroverdi prevalere in termini di possesso palla e iniziative offensive, pur trovando di fronte un Cittadella ben organizzato e deciso a dare filo da torcere.

Il primo squillo arriva subito dopo il fischio d’inizio, quando il Sassuolo prova a mettere pressione sugli avversari con Laurienté, che tenta un cross per Thorstvedt, ma senza riuscire a concludere a rete. Nei minuti successivi, la squadra di Grosso continua a cercare spazi, con Boloca particolarmente attivo nel cercare di orchestrare il gioco. Tuttavia, il Cittadella risponde bene, mantenendo ordine difensivo e provando a colpire in ripartenza.

Al 10° minuto, è proprio il Cittadella a creare la prima vera occasione da gol, con Baldini che prova la conclusione da fuori area, trovando però Satalino pronto a bloccare il tiro. Il Sassuolo non si lascia intimidire e continua a spingere, cercando di rompere la resistenza ospite. Bajrami, Thorstvedt e Mulattieri tentano di creare pericoli, ma la difesa veneta si dimostra solida e attenta.

Al 26° minuto arriva il cooling break, con i giocatori che approfittano della pausa per rifiatare e ricevere indicazioni dai rispettivi allenatori. Al rientro in campo, il Sassuolo riprende da dove aveva lasciato, cercando con insistenza il gol del vantaggio. Le occasioni si susseguono, con Boloca e Mulattieri protagonisti, ma senza successo.

Il gol arriva finalmente al 45° minuto, in chiusura di primo tempo. Una perfetta combinazione tra Obiang, Toljan e Bajrami porta il pallone sui piedi di Mulattieri, che scatta sul filo del fuorigioco e, con un destro preciso, trafigge Kastrati, portando il Sassuolo in vantaggio. L’arbitro aspetta il responso del VAR per confermare la posizione regolare dell’attaccante, e il gol viene convalidato, scatenando l’esultanza dei tifosi neroverdi.

I due minuti di recupero scorrono senza ulteriori emozioni, e le squadre rientrano negli spogliatoi con il Sassuolo avanti 1-0. Una prima frazione che ha visto i padroni di casa dominare per lunghi tratti, ma con un Cittadella sempre pronto a rispondere, creando qualche insidia. Il secondo tempo si preannuncia avvincente, con il Sassuolo che cercherà di chiudere il match e il Cittadella intenzionato a rimettersi in partita.