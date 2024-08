Bari, UFFICIALE: Zuzek ceduto in Turchia al Gençlerbirliği

Il Bari cambia in difesa. E’ stato trovato l’accordo con il Gençlerbirliği Spor Kulübü, formazione militante nella TFF 1.Lig, seconda divisione turca, per il trasferimento del centrale classe 97′ Zan Zuzek. Di seguito il comunicato dei galletti:

“SSC Bari rende comunica che è stato trovato l’accordo con il Gençlerbirliği Spor Kulübü, formazione militante nella TFF 1.Lig, seconda divisione turca, per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore sloveno classe ’97 Zan Zuzek.

A Zan vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati in biancorosso e i migliori auguri per un futuro radioso, dentro e fuori dal campo”.