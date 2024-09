Coppa Italia: Pinamonti sblocca il derby, all’intervallo Genoa in vantaggio 1 a 0 sulla Sampdoria

Termina sul risultato di 1 a 0 il primo tempo di Genoa-Sampdoria, derby valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Partita subito intensa che viene sbloccata al 9′ da Pinamonti: erroraccio di Romagnoli nel rinvio dalla difesa, palla raccolta da Badelj che la passa immediatamente all’ex Sassuolo e, dal limite dell’area, si gira e calcia ad incrociare all’angolino basso. Poi la dedica a Malinovskyi. Successivamente i blucerchiati provano a rispondere con Coda, ma l’ex della gara fallisce un rigore in movimento calciando centrale. L’attaccante della Samp, nei minuti seguenti, ci riprova ma trova l’ottima risposta di Leali. Nei minuti finali del primo tempo il portiere rossoblù compie un super intervento su La Gumina, che devia in angolo con la punta delle dita la conclusione bassa e precisa dell’ex Palermo.

Continue Reading