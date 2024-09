Coppa Italia: il derby va alla Sampdoria, Genoa sconfitto 2 a 1 dopo i calci di rigore. Blucerchiati agli ottavi

La partita viene sbloccata dalla rete di Pinamonti al 9′, quando Badelj sfrutta l’errore di Romagnoli, serve l’ex Sassuolo e batte Silvestri dal limite dell’area. La Sampdoria reagisce e ci prova due volte con Coda: nella prima occasione l’attaccante blucerchiato sbaglia un rigore in movimento, mentre nella seconda impegna Leali. Il portiere rossoblù, negli ultimi secondi del primo tempo, compie un super intervento sul tiro di La Gumina. Nella ripresa partita molto nervosa e tesa dove non mancano i cartellini: la svolta arriva all’84’, quando Bereszinsky serve Tutino, velo geniale dell’ex Palermo e Borini, dal limite dell’area, batte Leali. In pieno recupero Romagnoli ferma la ripartenza di Ankeye e rimedia un cartellino rosso. Non bastano i 90 minuti, si va ai rigori e si va ad oltranza dopo un rigore fallito da entrambe le squadre, esattamente con Linetty e Benedetti. La parata di Silvestri su Zanoli e il gol di Barreca permettono alla Sampdoria di vincere il derby e di qualificarsi agli ottavi di finale: ad attendere i blucerchiati ci sarà la Roma.

SEQUENZA RIGORI

Linetty (G) – Fuori

Borini (S) – Gol

Bani (G) – Gol

Bereszynski (S) – Gol

Bohinen (G) – Gol

Benedetti (S) – Parato

Vasquez (G) – Gol

Depaoli (S) – Gol

Vogliacco (G) – Gol

Tutino (S) – Gol

Frendrup (G) – Gol

Sekulov (S) – Gol

Zanoli (G) – Parato

Barreca (S) – Gol