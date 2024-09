Coppa Italia Napoli-Palermo: la squadra rosanero è arrivata in Campania

Domani sera, allo stadio Diego Armando Maradona, il Palermo affronterà il Napoli in un’importante sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La partita, con fischio d’inizio fissato alle ore 21, vedrà i rosanero cercare l’impresa contro una delle squadre più forti del panorama calcistico italiano.

La squadra allenata da mister Alessio Dionisi è arrivata in Campania, più precisamente all’hotel Serapide di Pozzuoli. Il loro arrivo è stato documentato con un video pubblicato da “PianetaNapoli”, che mostra i giocatori e lo staff del Palermo scendere dal pullman. L’aria è quella di una grande sfida, con il Palermo desideroso di mettersi alla prova contro un Napoli in forma, pur consapevole delle difficoltà che l’avversario può rappresentare.

Per il Palermo, la Coppa Italia rappresenta un’occasione per dimostrare il proprio valore contro squadre di categorie superiori, con l’obiettivo di andare avanti il più possibile nella competizione. D’altra parte, il Napoli, forte del fattore campo e di una rosa di livello, non vorrà lasciare nulla al caso e cercherà di avanzare senza intoppi in un torneo che ha spesso riservato grandi soddisfazioni per il club partenopeo.