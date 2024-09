Coppa Italia Napoli-Palermo, Budel: «Le seconde linee azzurre hanno dimostrato determinazione»

A “1 Football Club”, programma di 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, cronista Dazn, per commentare Napoli-Palermo, sfida di ieri sera, giovedì 26 settembre, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia e vinta 5 a 0 dagli azzurri:

«Sì, il Napoli, anche con le seconde linee, ha dimostrato grinta e determinazione. Non mi aspettavo quella partenza falsa col Verona ma è servita a risvegliare il carattere di Conte, spingendolo a punzecchiare ancora di più la squadra. Ero sicuro che gli azzurri potessero fare un campionato importante e diventare squadra con Antonio, perché l’anno scorso è mancato proprio questo, l’essere squadra. Insieme al Milan il Napoli, secondo me, è l’anti-inter. Troppi casi recenti di tifo violento? Mi sembra folle. Stiamo assistendo addirittura a tifosi della stessa città che mettono a ferro e fuoco le strade. Non trovo giustificazioni. La legge ordinaria dovrebbe prendere il sopravvento su quella sportiva contro questi individui, anche perché il movente non è il calcio, il pallone è solo la scusa per sfogare la loro violenza».