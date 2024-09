Coppa Italia Napoli-Palermo, l’avv. Rubinacci: «Incredibile l’introduzione di bombe carta in uno stadio»

Ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su “1 Station Radio“, è intervenuto l’avvocato Luca Rubinacci per commentare anche gli episodi di tifo violento avvenuti ieri sera, giovedì 26 settembre, in Napoli-Palermo, gara dei sedicesimi di finale di Coppa Italia vinta 5 a 0 dagli uomini di Conte:

Sui social girava da giorni una voce che vedeva facinorosi romanisti uniti a quelli del Palermo in direzione Napoli per la gara di ieri: perché non si è fatto nulla?

«Resta un problema relativo alla gestione dell’attività repressiva, per me resta incredibile l’introduzione di bombe carta in uno stadio e che non si sia intervenuto in maniera preventiva. Quando entrerà la giustizia ordinaria nelle punizioni al tifo violento? Le norme ci sono già, ma non vengono applicate. Ad esempio, c’è il reato di introduzione di materiale esplosivo all’interno degli stadi, e la pena è severa. Il problema è che non viene applicata».