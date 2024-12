Coppa Italia: la Roma si impone all’Olimpico, Sampdoria sconfitta 4-1 ed eliminata

Termina il match di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria. All’Olimpico i giallorossi approcciano bene il match. La Sampdoria fatica fin dai primi minuti ad uscire dala propria metà campo e al 9′ Dovbyk sblocca la gara. Passano pochi minuti, ed è ancora il centravanti giallorosso ad insaccare in rete per il 2-0. Arriva al 24′ la rete del 3-0: Paredes innesca Baldanzi che riesce a siglare il gol del 3-0. All’intervallo Roma avanti sulla Samp. Nella ripresa i blucerchiati provano a reagire e vanno in rete con Yepes al 61′. Il match si chiude al 79′ con la rete di Shomurodov. La Roma accede ai quarti di finale.

