Coppa Italia, Inzaghi presenta Pisa-Cesena: «Vogliamo dare continuità ai nostri risultati»

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Cesena, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia e in programma domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 16. Di seguito le parole rilasciate dal tecnico riprese da CalcioPisa.it:

«E’ una partita a sé e importantissima. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati ed è più di trent’anni che il Pisa non va agli ottavi di Coppa Italia. Mi auguro una grande risposta, un’altra, da parte della mia squadra. Sono molto contento perché per meritarci questo turno siamo andati a Frosinone. Raggiungeremmo un risultato storico e lo vogliamo raggiungere vincendo col Cesena. Ci teniamo tantissimo e tutti sono disponibili a giocare. Mi aspetto una grande risposta dai miei giocatori, dobbiamo dare continuità di prestazioni e domani spererei di vedere un ulteriore miglioramento rispetto alla gara col Brescia. Chiunque gioca il prodotto non deve cambiare e la squadra ha sempre dimostrato impegno e affidabilità. Sono contento di vedere qualche giocatore che abbiamo visto meno. Qualche giocatore è stato anche penalizzato da me e avrebbe meritato più spazio. Domani lo avrà. Tramoni dobbiamo valutarlo, vediamo. Siamo tranquilli perché abbiamo una grande rosa. Speriamo che recuperi, altrimenti giocherà qualcun altro»