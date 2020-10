Sarà il Monopoli e non la Reggiana ad affrontare il Cosenza nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha punito gli emiliani – che sul campo avevano sconfitto i biancoverdi ai rigori assicurandosi la qualificazione – con la sconfitta a tavolino per 0-3.





Gli amaranto, neopromossi in B, avevano infatti schierato nella partita in questione Augustus Kargbo, che non poteva scendere in campo perchè squalificato. Il calciatore, infatti, come riporta “Corrieredellosport.it”, non aveva scontato una giornata di stop ricevuta durante la Coppa Italia Serie D nel settembre del 2018, quando era in forza alla Roccella.