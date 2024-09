Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Vince ancora l’Athletic Club Palermo, i risultati finali di tutte le gare

Nell’ambito della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana, si sono disputati gli ottavi di finale di andata, con diverse squadre impegnate a cercare un posto tra le migliori del torneo. Le sfide, tenutesi mercoledì 25 settembre, hanno offerto un grande spettacolo, con partite intense e alcuni risultati sorprendenti. Le squadre si sono affrontate con determinazione, consapevoli dell’importanza di ogni gol in vista del ritorno. I match di andata hanno messo in evidenza alcuni incontri equilibrati, mentre in altri casi una delle due contendenti è riuscita a prendere un vantaggio importante per affrontare la gara di ritorno con maggiore serenità.

Di seguito i risultati delle partite degli ottavi di finale di andata.

Città Di San Vito Lo Capo 2-2 Castellammare Calcio 94

Don Carlo Misilmeri 1-1 Lascari – Cefalù

Leonfortese 2-4 Città Di Aci Sant’Antonio

Leonzio 1909 0-0 Città Di Avola 2020

Milazzo 1-2 Nebros

Modica Calcio 1-1 Vittoria

San Giorgio Piana 1-2 Athletic Club Palermo

Unitas Sciacca Calcio 3-1 Accademia Trapani