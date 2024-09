Athletic Club Palermo, vittoria in Coppa: 2-1 nell’andata contro il San Giorgio Piana Decisivo Spinola al 92° minuto

PIANA DEGLI ALBANESI (PA), 25 SETTEMBRE – Vittoria in rimonta per l’Athletic Club Palermo nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza. La formazione nerorosa di Filippo Raciti ha vinto 2-1 al “Comunale – Li Cauli” di Piana degli Albanesi contro il San Giorgio Piana. Una partita risolta dall’Athletic al secondo minuto di recupero grazie alla rete di Lionel Spinola, al sesto gol negli ultimi tre match disputati.

Eppure la partita era iniziata in salita per l’Athletic, sotto di un gol dopo nove minuti su azione rossonera finalizzata da Maltese su assist di Cintura. I nerorosa, quest’anno sponsorizzati da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, escono fuori alla distanza e prima con Flores e poi con Matera si fanno vedere in avanti. L’azione migliore, però, arriva prima del recupero con il colpo di testa di Sangarè che colpisce la traversa.

Nel secondo tempo a dare il via alla rimonta di pensa Giuliano. Da calcio d’angolo il difensore dell’Athletic svetta più in alto di tutti e batte Lamin. I ritmi calano, ma l’Athletic è lucido nel finale per piazzare la stoccata vincente con Spinola, bravo con un tap-in sotto porta su assist di Bongiovanni. I nerorosa mettono così un tassello importante in ottica qualificazione: tra quindici giorni la gara di ritorno.

“Più che per il risultato sono felice per la prestazione e la risposta della squadra dopo lo svantaggio – ha spiegato Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo – C’erano tante difficoltà, abbiamo giocato contro un buon avversario, partito forte nel primo quarto d’ora. Siamo stati bravi nel carattere, abbiamo saputo soffrire. Il risultato credo sia giusto. Ringraziamo il nostro sponsor Escort Advisor per il sostegno”.

I nerorosa torneranno in campo domenica per la terza giornata di campionato. Al “Favazza” di Terrasini arriverà l’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo, calcio d’inizio alle ore 15.30.

