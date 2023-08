Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di “Sportmediaset” parlando così al termine della gara vinta contro il Palermo:

«Io credo sia stata una bella partita, perché il Palermo è una gran bella squadra e gioca bene, complimenti. Dopo il primo breack il Palermo ha giocato di più. Il pareggio alla fine non ci voleva ma menomale che abbiamo vinto. I primi 11 sono stati ben pensati, sapevo che non avrebbero tenuto per 90′ minuti e quindi piano piano ho cambiato ma chi è rimasto per 120′ ha fatto bene. Chi è entrato non ha demeritato, ha portato energia nuova».