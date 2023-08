Eugenio Corini ha parlato ai microfoni di “Sportmediaset” commentando la gara persa contro il Cagliari:

«Abbiamo giocato alla pari di una squadra di serie A sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Sono dispiaciuto per loro, pareggiare al 119 e perdere al 120 fa molto male. Abbiamo messo in campo 40 giorni di ritiro con grand qualità nel gioco in un contesto importante che ci prepara al meglio per il Bari».