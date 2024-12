Coppa Italia: Arnautovic e il gol dalla bandierina di Asllani lanciano l’Inter, Udinese sotto 1 a 0 all’intervallo

Si conclude sul risultato di 1 a 0 il primo tempo di Inter-Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In questi primi 45 minuti di gioco i nerazzurri sono avanti sui bianconeri grazie alla rete di Arnautovic. Allo scadere della prima frazione di gioco, dopo una breve interruzione per via di un tifoso che ha accusato un malore sugli spalti, Asllani crossa dalla bandierina ma la traiettoria inganna il portiere avversario e permette ai padroni di casa raddoppiare.

