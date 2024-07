Coppa Italia 2024/25: il tabellone ufficiale (FOTO)

Cambia il tabellone per la Coppa Italia 2024/25. La Lega Serie A ha ufficializzato oggi tutti i possibili incroci della competizione nella prossima stagione:

Non verranno toccati temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Saranno 44 le squadre partecipanti, così suddivise:

tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;

tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;

4 Società segnalate dalla Lega Pro.

Le Società partecipanti entreranno nella competizione in tre momenti successivi:

8 Società a partire dal turno preliminare;

28 Società a partire dai trentaduesimi;

8 Società (“Teste di Serie”) a partire dagli ottavi di finale

La formazione dei suddetti gruppi di Società avviene sulla base di un ranking sportivo:

– Società vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente;

-Società che, nella stagione sportiva precedente, hanno acquisito il diritto di partecipare alla UEFA Champions League o alla UEFA Europa League o alla UEFA Europa Conference League nella stagione di disputa della Competizione, secondo l’ordine di classifica in Campionato;

-Società classificatasi all’8° posto in Serie A nella stagione sportiva precedente, qualora la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente rientrasse tra quelle di cui al punto b. 1;

-Società classificatesi dal 9° fino al 17° posto in Serie A nella stagione precedente e le 3 Società promosse dalla Serie B alla Serie A al termine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato al termine dei play-off (laddove previsti);

– Società retrocesse dalla SerieA alla SerieB al termine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato e la Società perdente la finale dei play–off per la qualificazione al Campionato di Serie A della stagione sportiva in corso (laddove previsti);

-Le rimanenti Società di SerieB classificatesi fino al 16°posto o,in caso di play-out, fino al 15° posto e la società vincitrice i play-out al termine della stagione sportiva precedente (così come determinato dall’annuale CU FIGC che fissa i criteri dei ripescaggi o, in assenza di quest’ultimo, dalle norme federali di riferimento);

-Le quattro Società promosse al Campionato di Serie B al termine della stagione sportiva precedente;

la vincitrice della finale playoff del Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva precedente;

-Le tre Società seconde classificate nei gironi del Campionato Serie C al termine della stagione sportiva precedente, con assegnazione dei numeri da 41 a 43;

-La posizione in tabellone n. 44 sarà assegnata alla Società vincitrice della Coppa Italia Serie C.