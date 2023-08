Termina il primo tempo tra Udinese e Catanzaro valido per la Coppa Italia. Partono bene i padroni di casa che passano in vantaggio grazie al gol al 9′ minuto di Lovric. Il Catanzaro non ci sta è dopo pochi minuti, esattamente al minuto 12′ riagguanta i bianconeri grazie alla rete di Vandeputte.