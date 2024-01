Coppa d’Africa, Costa d’Avorio umiliata: i tifosi assalgono i giocatori (VIDEO)

La Guinea Equatoriale ha ridicolizzato 4-0 la Costa d’Avorio, scatenando la furia dei 42 mila presenti in tribuna. I giocatori sono stati costretti ad abbandonare lo stadio scortati da un cordone di sicurezza per evitare il peggio. In 40 mila hanno lanciato oggetti, insultato e fischiato i giocatori, in un clima sempre più torrido che ha portato la sicurezza dell’impianto e gli agenti presenti a scortare l’intera squadra fino all’imboccatura del tunnel.

Di seguito i video:

Ce qui est triste dans notre pays, c’est qu’on se trompe toujours de solution. S’en prendre aux joueurs, c’est vraiment nul.

Mettre 1000 milliards dans les infrastructures, c’est bien. Mais combien a-t-on investi dans le capital humain? Quelle est la politique du sport en CI? pic.twitter.com/1ayE7jX79F — Gnamien konan (@GnamienKonan9) January 22, 2024

Les joueurs ivoiriens escortés par la sécurité pour quitter la pelouse du stade Ebimpé 🇨🇮#beINCAN2023 #beINEXPERIENCE #AFCON2023 pic.twitter.com/jnSMWX4CD2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 22, 2024