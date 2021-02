Nei giorni scorsi il Palermo aveva lanciato un contest per trovare un sostituto allo speaker del Barbera, D’Agostino, che sarà assente domenica in occasione di Palermo-Catanzaro.

I tifosi rosanero CLICCANDO QUI avevano la possibilità di un inviare un video “prova” per mostrare le proprie abilità vocali.





In queste ore Palermo ha annunciato il nome di colui che sarà chiamato a sostituire lo speaker in occasione del match in programma domenica alle 12:30, si tratta di Giorgia. In alto la foto in questione.