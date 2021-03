«Mi ispiro a Serginho, adesso a Theo Hernandez che è un bell’interprete in quel ruolo. I miei obiettivi personali sono legati al Catanzaro, voglio arrivare in Serie B con questa squadra. Il gruppo è la base per riuscire a costruire i risultati».

Queste le parole di Sergio Contessa, terzino del Catanzaro, rilasciate ai canali ufficiali del club giallorosso in merito alla squadra calabrese.