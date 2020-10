Alle 21:30 di ieri sera, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato le nuove misure restrittive introdotte dal Governo con DPCM per contenere l’epidemia.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, c’è un dettaglio che non sfugge ai telespettatori più attenti: l’orologio al polso del premier segna le 18.





Molto probabilmente le lancette del premier non erano regolate sull’ora esatta, oppure la batteria dell’orologio si è scaricata, ma il web si è scatenato, complottisti compresi. E così c’è chi mette in dubbio che il video sia stato trasmesso in diretta tv.