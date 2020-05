Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza-stampa stasera per fare il punto sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Ecco le sue parole: «Affrontiamo la fase 2 con la voglia di ricominciare, ma con prudenza. Stiamo affrontando un rischio calcolato con la consapevolezza che la curva epidemiologica può tornare a salire. La vita e la salute dei cittadini restano valori non negoziabili ma dobbiamo declinarli diversamente, altrimenti non potremo mai ripartire fino al vaccino, cosa che non possiamo permetterci. Dobbiamo ripartire. Non ci possiamo permettere di non farlo».