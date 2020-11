Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto all’assemblea della Fipe, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi assicurando nuove misure a sostegno dell’economia del nostro paese.

“Siamo consapevoli che l’emergenza economica richiede un sostegno più prolungato nel tempo e anche più sostanzioso di quanto qui finora fatto e quindi “il governo è già al lavoro per definire ulteriori misure di sostegno che saranno adottate a stretto giro”.

Poi rivolto alle Regioni che premono per una revisione dei parametri sanitari per la classificazione in zone. “Ci premono i tempi dei contenimenti del contagio. Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull’effettivo livello di rischio dei territori. Cerchiamo così di contenere e limitare il contagio”.