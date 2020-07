E’ ancora in corso il Consiglio Comunale dal quale si attende un verdetto sul rinnovo della concessione del Barbera. In serata è stato approvato l’emendamento n°9, il quale prevede la facoltà di chiedere ai tecnici una rivisitazione su base annuale dell’importo del canone al mutare delle condizioni di pieno utilizzo dello stadio. L’emendamento successivo, invece, il numero 10, prevede che nella regolarizzazione del pregresso si tenga conto di eventuali opere di manutenzione straordinaria ed eventuali migliorie allo stadio. Respinto invece l’emendamento che vedeva un’esenzione totale dal canone per il Palermo a fronte però di assumersi anche l’intera manutenzione straordinaria.