Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Benevento sta per chiudere la trattativa per Glik. L’ex difensore rosanero è ormai ad un passo dal vestire la maglia giallorossa. Lunedì il calciatore è atteso a Roma per poter sostenere le visite mediche. Nel caso in cui le visite andassero a buon fine, Glik diventerebbe il primo acquisto del Benevento dopo il ritorno in Serie A.