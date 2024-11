“Con Thiago Motta 0 comunicazione, ho chiesto di andare via”: (quasi) 0 minuti in campo | Rapporto totalmente distrutto

Rivelazione clamorosa del calciatore sul suo rapporto con il tecnico, ridotto ormai ai minimi termini e senza possibilità di essere salvato.

Dopo il miracolo dello scorso anno a Bologna, riportato in Champions League per la seconda volta nella sua storia, Thiago Motta ha fatto il grande salto, approdando sulla panchina della Juventus. Il richiamo della Vecchia Signora è stato troppo forte per lui, e adesso l’allenatore spera di far gioire anche i tifosi bianconeri.

La stagione del club torinese è iniziata in maniera abbastanza positiva, considerando il fatto che il progetto è solo all’inizio e che ci sono tanti calciatori nuovi. Alcuni di questi infatti stanno facendo fatica ad integrarsi, e la speranza sia del mister che della società è che questo processo avvenga quanto prima.

Tuttavia nelle scorse ore proprio un giocatore si è lasciato andare ad una confessione infuocata sull’ex centrocampista di Inter e PSG. Il rapporto tra lui e il mister infatti è andato totalmente distrutto a causa della mancanza di comunicazione, e addirittura lo stesso calciatore è stato costretto a chiedere la cessione per trovare uno spazio che l’italo-brasiliano non gli ha quasi mai concesso. Vediamo dunque chi è il protagonista di questa situazione.

La clamorosa rivelazione del calciatore su Thiago Motta

Di recente Jesper Karlsson, attaccante del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del ‘Corriere di Bologna’. Il giocatore ha toccato vari temi, e tra questi non è mancato di certo quello sul suo ex allenatore Thiago Motta, che nella passata stagione non gli ha concesso tanto spazio.

Alla domanda sul suo rapporto con l’attuale tecnico bianconero, ha risposto con le seguenti parole: ”Non riuscivamo a comunicare. Io non parlo italiano, lui con l’inglese non era a suo agio. Per la prima volta ho vissuto un’esperienza simile”.

La rottura con il tecnico e la possibilità di andare via

In un periodo difficile come quello vissuto lo scorso anno, chiunque avrebbe pensato di andare via. Karlsson però è stato perseverante e ha deciso di rimanere, come confermato dalle sue stesse dichiarazioni.

”Se avessi avuto il dubbio di non essere abbastanza forte per giocare in questo club o in Serie A avrei preso un’altra strada. Ma ho sempre creduto che il momento buono sarebbe arrivato”