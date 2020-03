In vista di un possibile aggravamento della situazione in città con la necessità di provvedere alla distribuzione di generi alimentari alle persone in quarantena/isolamento, e comunque con l’obiettivo di supportare le famiglie e i singoli che stanno attraversando un momento di difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, il Comune sta provvedendo alla costituzione di una Centrale Unica di Erogazione Banco Alimentare che coinvolge l’Associazione Banco Alimentare, Il Banco delle Opere di Carità in sinergia con la Caritas Diocesana nelle sue diverse componenti.

I cittadini e le famiglie interessate potranno rivolgersi ai contatti indicati di seguito, fornendo le informazioni richieste.

“Nessuno sarà lasciato solo in questo momento di difficoltà – affermano il Sindaco e l’Assessore Mattina – E’ un momento di straordinaria crisi ed emergenza, che colpisce tutta la popolazione, tutti gli strati sociali, tutti i palermitani. Come sempre però ad essere maggiormente colpite sono le fasce più fragili della popolazione, quelli cui, con questa iniziativa, cercheremo di dare il massimo sostegno possibile, perché tutti possano beneficiare di uno sforzo di solidarietà altrettanto straordinario.”

Dovranno essere inviate le seguenti informazioni:

– Nome e Cognome del capofamiglia

– Data di nascita

– Codice Fiscale

– Indirizzo di domicilio e di residenza

– Tutti i recapiti telefonici disponibili (sia fissi sia mobili)

– Componenti del nucleo familiare e dati anagrafici completi

– Situazioni particolari da evidenziare

PER LE FAMIGLIE CHE NON SONO IN QUARANTENA E IN CUI NON SI RISCONTRANO CASI POSITIVI AL COVID-19

Le richieste dovranno essere inviate agli Uffici di servizio sociale presso la propria Circoscrizione di residenza, ai seguenti contatti:

I telefoni sono operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 17

– I Circoscrizione – sscprimacircoscrizione@comune.palermo.it – 0917405419/18

– II Circoscrizione – sscsecondacircoscrizione@comune.palermo.it – 0917403419/81

– III Circoscrizione – sscterzacircoscrizione@comune.palermo.it – 0917409162

– IV Circoscrizione – sscquartacircoscrizione@comune.palermo.it – 0917409531

– V Circoscrizione – sscquintacircoscrizione@comune.palermo.it – 0917403071

– VI Circoscrizione – sscsestacircoscrizione@comune.palermo.it – 0917407685

– VII Circoscrizione – sscsettimacircoscrizione@comune.palermo.it – 0916716763

– VIII Circoscrizione – sscottavacircoscrizione@comune.palermo.it –

0917407430/32

PER LE FAMIGLIE IN QUARANTENA/ISOLAMENTO

La domanda va inviata direttamente all’Ufficio di coordinamento emergenzesociali@comune.palermo.it

Tel. 335.1997496 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 17)